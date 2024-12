Oggi 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, nel corso della quale si promuove una riflessione sui diritti e sulle opportunità da garantire a tutte le persone, senza distinzione alcuna.

«Una priorità a cui l’Amministrazione Comunale lavora durante tutto l’anno, secondo le linee del mandato “Le persone al centro” – ricorda la Sindaca avv. Giovanna Bruno – E vi lavora con atti concreti: basti ricordare che il Consiglio Comunale nella seduta del 15 novembre scorso ha approvato il regolamento sul City Disability Manager, la figura che coadiuverà l’amministrazione comunale con il compito di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, così come richiesto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia con la Legge n.18 del 3 marzo 2009. Il Regolamento è stato redatto dal Settore Servizi Sociali ed Educativi, welfare, politiche della famiglia, tutela dei minori, non autosufficienza, disagio adulti e povertà. Ora sono in fase di elaborazione i criteri che saranno approvati nella prossima Giunta e venerdì 6 dicembre p.v. sarà affisso l’Avviso Pubblico».

«Oggi giornata davvero particolare che deve ricordarci l’importanza di valorizzare ogni persona, ma non solo oggi bensì sempre – dichiara l’Assessora alla Persona, Dora Conversano – Qual è il “significato” che diamo alla diversità? La guardiamo sempre come qualcosa che crea disagio, difficoltà, amarezza, inquietudine e mai riusciamo invece a comprendere concretamente la ricchezza che la persona “speciale”, “particolare” ci dona.

E’ importante educarci tutti all’idea di non soffermarci sulla ‘diversità’, quanto piuttosto di agire quotidianamente l’inclusione che deve diventare “operativamente normale” per tutti.

Educarsi al valore prezioso della diversità è dunque il compito principale di ciascuno di noi in quanto persone, di tutte le agenzie educative a partire dalla scuola alla famiglia, dalle varie comunità e associazioni. Ognuno deve fare il proprio passo in questa direzione».

Lo stesso assessorato, tra le altre, ha avviato dal 25 novembre e sino al 21 dicembre prossimo i progetti di socializzazione ed attività ricreative e laboratoriali, destinati a minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico che già fruiscono del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica. Le attività sono a cura dell’A.T.I. Cooperative Sociali Shalom – Vivere Insieme, ente gestore del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica del Comune di Andria.