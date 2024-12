Sono trascorsi 40 anni dalla sua fondazione ma oggi, più che mai, resta attivo sul territorio andriese e della sesta provincia pugliese con la sua azione nei confronti dei malati oncologici. E’ il Calcit di Andria, il Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori nato per volere di docenti e studenti della Scuola “Vittorio Emanuele III” dopo la prematura scomparsa del prof. Domenico Forte. Da quel momento in poi un lungo viaggio che ha permesso di aiutare moltissime persone ed oggi strutturare anche interventi particolarmente importanti a supporto dell’attività istituzionale e della prevenzione. Sabato scorso si è svolta l’assemblea generale dei soci del CALCIT all’interno della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano ad Andria.

«Un momento fondamentale nella vita del Calcit – ha spiegato il Presidente Dr. Nicola Mariano – l’Assemblea dei Soci che noi riuniamo due volte l’anno, una nel primo trimestre dell’anno l’altra nell’ultimo trimestre. Obiettivo fare il punto della situazione, parlare e verificare quelle che sono state tutte le progettualità attuate durante l’anno e quelle che saranno le prossime, che sicuramente arricchiranno il 2025».

Si è parlato di coesione ed integrazione con diverse altre progettualità sul territorio come quelle del Forum Ambiente Ricorda e Rispetta ma anche della nuova Data Entry Manager e della Psiconcologa, entrambe figure messe a disposizione dal CALCIT dei reparti di Oncologia ed Ematologia del “Dimiccoli” di Barletta grazie a due borse di studio. Ma si è parlato anche dei laboratori di bellezza, degli incontri in sede, del sostegno economico ad alcuni malati e, soprattutto, delle tante iniziative messe in campo per la prevenzione all’interno del progetto complessivo “La Grande C”. Prossimo appuntamento per il 2024 è la Giornata di Preghiera per il Malato Oncologico che come al solito sarà l’8 dicembre all’interno della Chiesa Cattedrale di Andria assieme alla tradizionale deposizione di fiori alla Madonna.