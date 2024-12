Lo sportello bancomat della Banca di Andria in via Settembrini ad angolo con via Don Luigi Sturzo nel pieno del centro città federiciana, è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ordigno esplosivo attorno alle 4, nel tentativo di portare via il denaro al suo interno. Il colpo, però, è fallito e ed un malvivente è fuggito a mani vuote. Importanti i danni non solo all’istituto bancario ma anche ad una vettura parcheggiata proprio nei pressi dello sportello.

Sull’accaduto indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini di video sorveglianza della zona.