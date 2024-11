«Con l’accordo di programma firmato oggi fra il premier Giorgia Meloni e la Regione Puglia si chiude il ciclo dei Patti che ha visto il presidente del Consiglio e il ministro Raffaele Fitto girare tutta l’Italia per finanziare opere strategiche e strutturali che dovranno portare tutte le Regioni a viaggiare verso lo sviluppo che non pu? essere a macchia di leopardo, ma deve vedere dal Nord al Sud una crescita omogenea». Lo dice Mariangela Matera, deputato pugliese di Fratelli d’Itali

«È evidente che come pugliesi non possiamo che essere soddisfatti e felici per un traguardo che consegna 6,5 miliardi di euro, tra Fondo Fsc e Programma operativo complementare, che andranno a migliorare l’economia locale in settori strategici quali acqua, sistema produttivo e competitività, innovazione, trasporti, salute, cultura e patrimonio, accompagnando lo sviluppo delle nostre imprese. Particolarmente emozionati, infine, per l’applauso tributato al ministro Fitto che compie proprio nella sua Puglia l’ultimo atto pubblico, prima di dimettersi e volare a Bruxelles come vice presidente esecutivo della Commissione europea».