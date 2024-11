Dal 20 novembre – Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza l’Amministrazione Comunale ha realizzato una serie di iniziative, con un lavoro di squadra di tutti gli assessori, ciascuno per la propria competenza, che hanno posto al centro i bambini.

A partire dalla delibera n. 209 che la Giunta Comunale ha adottato il 19 novembre 2024: su proposta dell’Assessora alla Persona Dora Conversano, la Giunta ha dato il via libera alla stesura del regolamento per per il riconoscimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri nati in Italia e residenti ad Andria.

«Il tema dell’integrazione – ha spiegato Conversano – è una delle sfide più impegnative da affrontare per gli Stati Europei, sul quale si gioca il futuro stesso del nostro Paese. Andria, come da mandato di questa amministrazione, vuole essere una Città accogliente e solidale, a misura di bambino, di giovane, di adulto e di anziano, educata alla prossimità ed educante nel sociale. Una Comunità che si riconosca in un modello di crescita sensibile alle disuguaglianze e ai diritti. Che riesca a generare politiche orientate all’integrazione, all’accompagnamento e alla tutela dei più deboli. Questo ancor più alla luce dell’invito dell’Unicef a tutti i Comuni d’Italia a conferire la Cittadinanza Onoraria a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia che vivono su questo territorio, iniziativa a cui molti Comuni hanno aderito. Anche Andria vuole aderire e per questo abbiamo dato atto di indirizzo a che si proceda alla stesura del regolamento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria ai minori stranieri».

Altra iniziativa, sempre a cura dell’Assessorato alla Persona, è la “Shopper bag dei diritti”: è stata consegnata a ciascuno dei nove istituti di scuola primaria della città una shopper con 7 libri dedicati ai diritti dell’infanzia, con l’obiettivo di incrementare la dotazione delle biblioteche scolastiche e fornire strumenti utili ai docenti e agli alunni di approfondimento della conoscenza sui principali diritti.

Accanto a queste iniziative, in questi giorni gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno vissuto esperienze nuove: a partire da lunedì 25 novembre con l’evento “Scuole al Borgo”. Alcune scolaresche hanno fatto l’esperienza di conoscere, con una piccola gita fuoriporta, la realtà di Montegrosso, frazione di Andria: hanno visitato il borgo, le attività artigianali, hanno assaggiato i prodotti del luogo ed hanno ascoltato testimonianze di chi ha scelto di vivere in questa frazione da anni.

In contemporanea, tanti altri alunni delle scuole primarie hanno visitato la mostra “Exodus” di Michel Mirabal ospitata a Palazzo Spagnoletti, già protagonista del Festival Castel dei Mondi ed ora prolungata a favore proprio delle scolaresche, accompagnati dal personale del Festival stesso; subito dopo, accolti dal Vicesindaco Cesare Troia e dall’Assessora alla Persona Dora Conversano, gli alunni sono stati poi accolti a Palazzo di Città per conoscere i luoghi della vita amministrativa, come Sala Consiliare, Sala Giunta, la stanza del Sindaco ed hanno conosciuto i compiti ed i ruoli delle diverse figure amministrative. Agli studenti del Consiglio d’Istituto della “Verdi Cafaro”, invece, il compito di porre domande di educazione civica. Non è mancato il saluto da remoto della Sindaca Giovanna Bruno che ha rimarcato il valore per tutte le giovani generazioni di conoscere e frequentare i luoghi della cosa pubblica.

Da qui l’invito esteso a tutte le scuole della città a visitare questi luoghi e magari, perché no, ad assistere ai lavori del Consiglio Comunale, massima assise democratica del Paese.