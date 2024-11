«Il “Circolo dei Lettori-APS” di Andria ha ricevuto quasi 140.000 euro di fondi pubblici nel corso dei quattro anni di Amministrazione Bruno per i progetti più disparati, il sindaco ci degni di chiarimenti in merito». E’ questo l’incipit della nota prima di un elenco dei contributi pubblici concessi all’associazione. «Già nel 2022 un affidamento di 12.000 euro nell’ambito dell’iniziativa “Festival dei Giovani“, aveva suscitato diverse perplessità stante un piano finanziario preventivo quantomeno ripetitivo e lacunoso – dicono Fratelli d’Italia, Azione, Lega, Io Sud, Liberali Riformisti Nuovo PSI e Generazione Catuma – Ma nel merito, come fa sempre questa Amministrazione, nessuna risposta ai dubbi sollevati. Negli anni successivi il “Circolo dei Lettori” è stato sempre più partecipe dell’attività dell’amministrazione Bruno ricevendo nell’ordine: 25.893 € per la promozione di “interventi di antimafia sociale”, 3.000 € nell’ambito del “Babafest”, 4.900€ per l’iniziativa “Le stanze dei diritti”, 300€ per la manifestazione “25 Novembre”, 7.100€ di affidamento diretto per il progetto “Generando”, 74.000€ (di cui 20.000 € già liquidati, per il triennio 2023-2024-2025) per la gestione di due punti di facilitazione digitale in procedura di coprogettazione, 11.500 € nell’ambito del festival “Futuro Anteriore”. Il tutto per un totale di 138.693€ di soldi pubblici affidati a detta associazione dall’amministrazione Bruno e la lista non finisce qui, in quanto l’associazione è interessata anche ad altri eventi (Festival Castel dei Mondi, Festival della disperazione, Capitomboli..) che saranno oggetto di ulteriore approfondimento».