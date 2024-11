Si è concluso lo scorso 18 novembre il progetto PCTO “Paesi e storie: culturando attraverso le città”, svoltosi nell’incantevole cittadina medioevale di Tallinn, capitale dell’Estonia, e rivolto a quindici studenti delle classi quarte dell’I.I.S.S. “R. Lotti – Umberto I” di Andria, in collaborazione con l’ITS Academy Turismo di Lecce e la scuola Multilingua Keeltekool di Tallinn. Ancora un’esperienza all’estero per gli alunni dell’istituto andriese, oramai votato all’internazionalizzazione dei percorsi scolastici, come testimoniato da un progetto sugli aspetti linguistici, culturali e turistici in Cina che partirà nei prossimi giorni.

Per un’intera settimana, dall’11 al 18 novembre, gli studenti del “R. Lotti – Umberto I” hanno frequentato un corso in lingua inglese e messo in pratica le proprie competenze turistiche, realizzando uno storytelling per descrivere le analogie e le differenze tra la città di Andria e Tallinn da un punto di vista storico-artistico.

«Crediamo e puntiamo molto su un’idea di didattica a 360°, che curi non soltanto l’aspetto teorico e nozionistico, ma anche quello esperienziale in contesti non strettamente d’aula – ha dichiarato Pasquale Annese, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “R. Lotti – Umberto I” –. Gli studenti hanno soggiornato per una settimana in Estonia, vivendo un’esperienza altamente formativa dal punto di vista scolastico, professionale e umano. Un’esperienza che, sono certo, ricorderanno a lungo».

«Un’opportunità di crescita culturale, umana e professionale, ma soprattutto un’occasione per confrontarsi con realtà diverse da quelle del proprio territorio in una logica di proiezioni verso il territorio europeo che dia vita a una sinergia tra formazione scolastica e formazione “in campo” – ha proseguito la prof.ssa Loreta Leo, a cui fa eco la voce dello studente Alessandro: «Sono state giornate molto intense e divertenti quelle vissute a Tallinn. Per una settimana, ci siamo calati in una società, con una cultura differente dalla nostra, che ci ha arricchito molto regalandoci un’esperienza altamente educativa».