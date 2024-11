Le iniziative pensate in città e patrocinate dall’Ente Comunale vanno oltre il 25 novembre: è in programma per domani 26 novembre alle ore 18 presso l’Auditorium “Paola Chicco” della scuola Manzoni una tavola rotonda dedicata alla violenza di genere. Le istituzioni faranno il punto della situazione circa gli interventi operati in questo anno rispetto alle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. “Lo sapevamo tutt*! Lo stato dell’arte della rete antiviolenza locale”, questo il titolo, e vedrà la partecipazione di referenti del Settore Socio-Sanitario, delle forze dell’ordine, della ASL, del CAV, del CUAV e della Commissione Pari Opportunità, della Coop. Alleanza 3.0. L’evento prevede letture teatrali a cura di Agata Paradiso.

«Cosa è accaduto in questo anno? Ce lo siamo chiesti in tanti e tante – spiega l’Assessora comunale al Futuro con delega alle Pari Opportunità, Viviana Di Leo – Lo scorso anno, il 28 Novembre, la città è stata scossa nel profondo dal caso di femminicidio di Vincenza Angrisano. Ma ad un anno da quel drammatico giorno cosa è accaduto? Quali sono i numeri legati al fenomeno della violenza di genere? Cosa è stato fatto? Come ha reagito la città? Tutte domande alle quali cercheremo di dare risposta con il tavolo istituzionale a cui prenderanno parte illustri rappresentanti della rete di servizi che lavorano quotidianamente per prevenire, arginare o risolvere casi di violenza di genere. L’invito è a partecipare – ribadisce l’assessora – non solo per aumentare la propria consapevolezza sul tema, ma anche perché ciascuno di noi può diventare amplificatore di messaggi positivi e di percorsi che possano aiutare donne e uomini che ne hanno bisogno.

I dati nazionali, ad esempio, ci dicono che dal 2023 la richiesta di aiuto al numero 1522 è aumentata di circa il 57%. Una percentuale che da un lato preoccupa, ma dall’altro fa sperare nel fatto che sempre più donne stiano chiedendo aiuto. E dunque, se a livello nazionale, una risposta c’è stata, domani cercheremo di analizzare quale sia stata la risposta a livello locale da quel tragico 28 Novembre». Il prossimo 4 novembre, invece, alle ore 19, presso la Sala Consiliare ci sarà l’evento pubblico “Empowerment Generazionale: servizi e interventi rivolti a vittime e autori di violenza di genere”, con la presenza di giovani di Interact e Rotaract durante l’evento dal titolo per affrontare il tema della violenza di genere con focus specifico sulle violenze virtuali, con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità, di Coop. Alleanza 3.0 e del Centro Antiviolenza “Riscoprirsi”.