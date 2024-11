Ad un anno dal femminicidio di Enza Angrisano, la città di Andria si è riunita nell’oasi di via Ceruti intitolata proprio alla memoria della 42enne andriese, uccisa dal marito il 28 novembre 2023, nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Presenti cittadini, istituzioni comunali, associazioni e anche gli alunni dell’istituto comprensivo “Vaccina-Lotti-Della Vittoria” che hanno intonato dei canti. Scoperte tre panchine rosse donate da Rotary, Fidapa e Fondazione AMMI, e piantumato un nuovo albero, simbolo di rinascita.

Presente anche la Questura BAT che ha lanciato un messaggio a tutte le donne ancora vittime silenziose di violenza. Uscirne si può grazie allo strumento dell’ammonimento.

Il 25 novembre, così come tutti i giorni. Per contrastare il drammatico fenomeno della violenza di genere bisogna insegnare il rispetto per la vita, partendo dai più giovani.

Il servizio.