Ha superato ben oltre i 100 utenti al giorno l’attività messa in campo dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il coinvolgimento importante delle unità operative del Dipartimento Cardiologico della ASL BT diretto dal dott. Francesco Bartolomucci e sostenuta dalla Banca di Andria. Un vero e proprio truck tour ad Andria per il progetto della Banca del Cuore che ha come principale obiettivo la prevenzione.

E la risposta della popolazione andriese è stata tra le più importanti di tutta la Puglia considerando che contemporaneamente l’iniziativa si è svolta in questi giorni anche a Bari.

Da sottolineare la grande dedizione dei medici del dipartimento di cardiologia ma soprattutto l’attività extra lavorativa e totalmente volontaristica degli infermieri che hanno preso parte all’iniziativa.

Importante anche il coinvolgimento del territorio ed in particolare della Banca di Andria che ha sposato sin da subito questa iniziativa che punta su di un tema così sentito come quello della prevenzione.

Una sanità di prossimità, volontaria e gratuita di cui c’è tanto bisogno considerando anche le lunghe liste di attesa e le difficoltà economiche di molte famiglie. Dalla regione il plauso all’iniziativa ma anche la consapevolezza e la speranza di poter procedere con le necessarie assunzioni nel sistema pubblico.

Il servizio di News24.City.