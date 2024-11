«Evidentemente il 25 novembre non è solo una data sul calendario. È un richiamo potente, un momento di riflessione e, soprattutto, un’opportunità per gridare un deciso “NO ” alla violenza di genere. Ogni giorno tante donne subiscono abusi fisici, psicologici ed economici: è un fenomeno, una piaga sociale che attraversa tempi, culture, classi sociali e confini geografici. Noi dell’UdC di Andria ricordiamo chi non ce l’ha fatta e siamo vicini ai loro cari».

Inizia così il messaggio del coordinatore cittadino dell’UdC di Andria Riccardo Frisardi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza delle donne. «In particolare, non possiamo non menzionare i piccoli di Enza Angrisano, uccisa lo scorso anno dal marito, Luigi Leonetti. Anche i due bambini sono certamente modo vittime di quell’efferato femminicidio. A tal proposito ci chiediamo perché il Comune di Andria non abbia perlomeno tentato di costituirsi parte civile nel processo, ma questo è un altro discorso. E, poi, non dimentichiamo anche quelle donne che hanno trovato la forza di rialzarsi dopo esperienze traumatiche e che sono per la comunità fonte di ispirazione, spesso supportate, protette e tutelate da associazioni e centri antiviolenza, anche se mai abbastanza dallo Stato, riconoscimento più grande va al lavoro instancabile di tutti coloro che si impegnano a rappresentare una luce nel buio per tutte le vittime».

«Ancora, vogliamo sottolineare che non tutti gli uomini sono uguali. Tanti si schierano dalla parte delle donne e sono coloro che non solo condannano la violenza ma si impegnano attivamente per promuoverne il rispetto, la comprensione e l’uguaglianza. Sono padri, fratelli, amici e partner che scelgono di essere alleati nella lotta contro la violenza di genere. Tutto questo, però, non basta. È necessario che la società intera si mobiliti. Educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, sensibilizzare su temi di genere e promuovere relazioni sane è un compito che spetta a tutti noi. Ogni gesto conta, ogni parola pesa. Oggi, più che mai, abbiamo bisogno di una rete solidale perché ogni donna possa vivere senza paura, esprimere se stessa e realizzare i propri sogni. Dobbiamo ricordare che la violenza non è solo un problema delle donne, ma un problema della società intera».