Un evento dedicato alla presentazione del progetto di marketing territoriale certificato “Slow Murgia”, promosso dal G.A.L. “Le Città di Castel del Monte”, che è nato per rispondere all’esigenza di valorizzare e di promuovere in modo sostenibile il territorio di Andria e Corato. L’iniziativa segna la chiusura delle attività a regia diretta della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014-2020 e mira ad una capillare diffusione dell’dea alla base di questo modello di sviluppo, evidenziandone le straordinarie ricchezze culturali, naturali e agroalimentari.

All’appuntamento che si terrà martedì 26 novembre 2024, a partire dalle ore 16.00, presso la sala del Consiglio comunale di Andria, in piazza Umberto, parteciperanno Michelangelo De Benedittis, presidente G.A.L. “Le Città di Castel Del Monte”; Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Corrado Nicola De Benedittis, sindaco di Corato; Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia; Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Cosimo Roberto Sallustio, responsabile di Raccordo CLLD/Leader del CSR Puglia 23-27. Modera la discussione Nick Difino, autore e conduttore di “MeD” su Telenorba.

“Il progetto che abbiamo costruito si propone di rilanciare l’identità locale attraverso un’agricoltura multifunzionale e un turismo lento e consapevole. Abbiamo già coinvolto una rete di circa cento attori locali, tra cui aziende agricole, attività ricettive, masserie, agriturismi, B&B, ristoratori, commercianti, caseifici, cantine, frantoi, tour operator, associazioni, Ambassador impegnati in un’accoglienza innovativa, sostenibile ed integrata. Ma non è tutto, infatti, durante l’evento del 26 novembre offriremo una panoramica completa delle tante attività svolte fino ad oggi: workshop, eventi, incontri tematici e altre iniziative che hanno rafforzato l’impatto di Slow Murgia sul territorio. Verranno inoltre presentati i risultati raggiunti e le prossime fasi del progetto, con l’obiettivo di consolidarlo come modello di sviluppo territoriale sostenibile. Aspettiamo tutti colori i quali abbiano desiderio di approfondire il valore di Slow Murgia come esempio di sviluppo territoriale innovativo e sostenibile. Sarà anche l’occasione per raccogliere testimonianze dirette dei protagonisti del territorio che hanno contribuito al successo di questa iniziativa”, spiega il presidente del G.A.L. “Le Città di Castel del Monte, Michelangelo De Benedittis.

La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere più da vicino il progetto e scoprire le opportunità future per il territorio.