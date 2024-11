Circa un anno fa nasceva il primo bosco urbano realizzato in città dal Forum ambiente e salute Ricorda Rispetta. Da allora sono state messe a dimora oltre 200 piante tra alberi, cespugli e arbusti in un area di circa 3.500 mq. concessa al Forum dal Comune di Andria nella zona di via Ceruti. In questo stesso bosco urbano è stata installata una panchina rossa quale simbolo contro la violenza di genere ed è stato per questo dedicato alla memoria di Vincenza Angrisano, vittima di femminicidio, uccisa da suo marito il 28 novembre del 2023. Lunedì 25 novembre alle ore 10.30 sarà celebrata la Giornata dell’Albero con la piantumazione di un Tiglio e la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con il posizionamento di 3 panchine rosse donate rispettivamente da Rotary Club Andria, Fidapa e AMMI.

L’evento è patrocinato dalla città di Andria e dalla Commissione Pari Opportunità. Alla manifestazione sarà presente la Civica Amministrazione, il vescovo Mons. Luigi Mansi, autorità militari e gli alunni di numerose scuole della città.