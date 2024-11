Un percorso formativo concreto condiviso tra Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria e l’Istituto Comprensivo ”Imbriani Salvemini”. Si tratta di CRI “Breakfast Club 2024-25”. Una importante collaborazione per un progetto alimentare partito da circa da circa un mese ma che ha già riscosso successo: colazione e merenda a scuola per 150 alunni della scuola primaria per comprendere l’importanza di una vera e corretta alimentazione sana.

Oltre alle attività di sensibilizzazione con questo progetto sono state offerte gratuitamente colazioni bilanciate all’interno della scuola conformi alle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il progetto è stato accolto positivamente dalle famiglie che ringraziano per aver dato una mano a far comprendere ai loro figli l’importanza di un’alimentazione sana per poter crescere in salute. I docenti in questo periodo stanno coinvolgendo molte attività disciplinari all’interno del progetto alimentare per permettere un’ottima riuscita all’intero percorso.

«Da sempre la collaborazione ha portato ottimi risultati formativi, per questo auspichiamo di proseguire insieme queste iniziative. Davvero un grazie profondo alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria e al suo Presidente dott. Antonio Veneziano – commenta l’assessore alla Persona, Dora Conversano – per tutto quello che ogni giorno fanno concretamente a servizio delle persone, ma permettetemi di ringraziarli per gli innumerevoli percorsi formativi, sempre per prendersi cura delle persone, che attivano con i bimbi e con i ragazzi. Percorsi di formazione e animazione fatti durante l’estate nella loro sede presso l’I.C. “Imbriani Salvemini” plesso San Valentino e tutto quanto stanno facendo per i bambini con questo progetto di sana alimentazione. Una modalità formativa che porta i ragazzi a conoscere concretamente un percorso alimentare corretto, ma soprattutto fa conoscere le motivazioni che devono spingere adulti e bambini ad adottare uno stile alimentare sano e corretto. Come diceva Madre Teresa di Calcutta “Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare”, così noi diciamo grazie di vero cuore alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria e all’ I.C. Imbriani-Salvemini per quello che stanno facendo».