Tra le numerose iniziative messe in campo dalla Civica Amministrazione per celebrare degnamente la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, anche la municipalizzata andriese offre il suo piccolo mattone alla costruzione di una coscienza civile più matura e consapevole.

“Il 25 novembre non può essere una semplice data da cerchiare asetticamente sul calendario – ha ricordato Antonio Griner, amministratore unico di Andria Multiservice. Né un tradizionale anniversario da celebrare con slogan, parole e discorsi ispirati alla retorica. Al contrario deve rappresentare una severa presa di coscienza ed un motivo di serio impegno per il futuro: stop alla violenza contro le donne e stop ad ogni forma di violenza di genere. Purtroppo i dati del quotidiano, a livello locale, regionale e nazionale sono sconfortanti, ragion per cui abbiamo tutti l’obbligo di alzare la soglia di attenzione, di vigilanza e di denuncia, per evitare una pericolosa deriva”.

Appunto in tale ottica – ha proseguito Griner – Andria Multiservice, in pieno coerenza con la sua politica aziendale ispirata alla Parità di Genere si pone per questa giornata un duplice obiettivo. Sensibilizzare il più possibile la comunità locale, promuovendo opportunamente un’autentica cultura della prevenzione; diffondere adeguatamente i vari servizi di supporto e aiuto alle vittime di violenza, nello specifico il numero di telefono antiviolenza 1522”.

“Per tale circostanza – ha concluso l’amministratore – ho anche chiesto a tutto il personale dell’Azienda di indossare, nella giornata lavorativa del 25 novembre, una spilla con l’incisione MAI PIÙ VIOLENZA SULLE DONNE – 1522. Un gesto simbolico, certo, ma anche un forte messaggio di solidarietà”.