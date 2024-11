Più servizi, una presenza ulteriormente rafforzata sul territorio grazie all’apertura della nuova sede e alla nascita della CIA Provincia BAT, declinazione provinciale di CIA Puglia.

“CIA Agricoltori Italiani di Puglia crede moltissimo nelle potenzialità di crescita dell’agricoltura nella provincia che, oltre a Barletta-Andria-Trani, mette insieme altri comuni importanti e rappresenta un’area ricchissima di eccellenze nel comparto primario”. È quanto ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale dell’organizzazione, nel corso della conferenza stampa di oggi, venerdì 22 novembre, che ha preceduto l’inaugurazione della nuova sede di CIA Provincia BAT in via Venezia Giulia 136, ad Andria.

ECCELLENZE E CRITICITÀ. Sono circa 18mila i lavoratori agricoli della BAT, per una media annuale di oltre 1.800.000 giornate lavorative. Olivicoltura, vitivinicoltura, cerealicoltura, frutta e ortaggi sono i punti di forza del comparto in questo territorio che impiega 33mila ettari di superficie per i propri uliveti, 17.500 per il frumento duro, 15.520 per l’uva da vino, 7mila per le piante da frutto, 4.250 per l’uva da tavola e 4mila per le colture orticole. “Bisogna sostenere le imprese agricole di questo territorio”, ha detto Giuseppe De Noia, presidente di CIA Agricoltori Italiani Levante (BARI-BAT), “valorizzarne il lavoro, aiutarle nel loro percorso di internazionalizzazione per accrescere competitività e redditività. È una sfida da condurre e da vincere insieme: organizzazioni agricole, istituzioni, mondo imprenditoriale”.

IL PATTO COL MONDO PRODUTTIVO. Durante l’incontro, la CIA ha richiamato dunque alla necessità di un nuovo patto sinergico e di sistema che faccia remare tutti nella stessa direzione. Garante di questo nuovo patto sarà il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, presidente del Comitato promotore Provincia CIA BAT: “Abbiamo un territorio straordinario”, ha dichiarato il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, “che dobbiamo preservare dal punto di vista ambientale per le future generazioni e tutelare nel presente per costruire un ponte tra la nostra grande tradizione agricola e agroalimentare e il processo di innovazione che le imprese del comparto primario stanno già intraprendendo”.

LA NUOVA DECLINAZIONE. CIA Provincia BAT, dunque, nasce per rafforzare ulteriormente l’impegno di CIA Puglia nel sostegno alle imprese agricole del territorio. L’obiettivo è quello di favorire le dinamiche di sviluppo, innovazione e infrastrutturazione dell’area in favore di una crescita di tutto il comparto primario e di un’integrazione con i settori ad esso complementari, come il turismo, i servizi alle imprese, la valorizzazione multifunzionale delle aziende agricole, la nascita di nuove competenze.

LA NUOVA SEDE. In via Venezia Giulia, è stata inaugurata la nuova sede territoriale di CIA Provincia BAT. Una struttura di servizio per la cittadinanza, le lavoratrici e i lavoratori, a supporto delle imprese agricole di tutto il territorio. “Questo”, ha concluso Sicolo, “è un segno tangibile, concreto, di un importante impegno sul territorio da parte di CIA Agricoltori Italiani di Puglia che rafforza ulteriormente il proprio radicamento nella BAT e consolida la propria azione per rappresentare al meglio le istanze delle aziende del comparto primario. La nostra missione è stare al fianco degli agricoltori, nei territori, per dare forza alla loro voce e lavorare insieme per costruire sviluppo, reddito e lavoro”.