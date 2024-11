Si è spenta, a causa di una grave malattia, all’età di 74 anni, Stella Matera, storico volto del sindacato del territorio e del partito comunista nel quale ha militato per molto tempo. Iscritta alla Cgil dall’età di 17 anni, allora lavorava alla “Standa”, fece avvicinare al sindacato tanti colleghi fino a quando non ci fu, purtroppo, la chiusura della sede di Andria. Cominciò, così, il percorso di Stella all’interno della segreteria della Filcams prima del comprensorio del Nord barese, poi a Bari ed infine con la nascita della Cgil Bat, nella sede provinciale di Andria, che era diventata la sua seconda casa: la prima ad arrivare in via Guido Rossa al mattino e l’ultima ad andare via la sera. Sono cambiate le segreterie ed i gruppi dirigenti ma Stella no, lei c’era sempre.

La sua vita era la Cgil e in particolare la Filcams. Anzi, i lavoratori e tutte le persone che avevano bisogno di aiuto. La sua passione il sindacato oltre che naturalmente la sua famiglia, l’amore più grande verso le sue nipoti. Durante il Covid-19 nella sede di Andria si occupava del pranzo per tutti i dipendenti e segretari che rimanevano in sede, viste le restrizioni negli spostamenti. Senza ombra di dubbio, Stella è stata un pezzo importante per l’intera organizzazione. Anche dopo la pensione ha continuato a collaborare con la Cgil impegnandosi nell’Inca e nell’Ufficio vertenze. Solo da qualche anno aveva deciso di lasciare, era arrivato anche per lei il tempo del riposo dopo essersi spesa per tutta la vita per i lavoratori, per chi era in difficoltà, per chiunque avesse bisogno di auto. A volte si arrabbiava, altre volte sorrideva ma per tutti aveva sempre una risposta ed era sempre pronta a farsi in quattro per trovare soluzioni ai problemi.

“Più che una collega per molti di noi una vera amica – ricorda la segretaria generale della Filcams Cgil Bat, Tina Prasti -. Anzi per me una persona molto cara tanto da essere stata mia testimone di nozze. Quando sono entrata nella Filcams lei già c’era e mi ha aiutata nel nuovo incarico che mi apprestavo ad intraprendere. La perdita di Stella risulta davvero incolmabile”.

“La morte di Stella Matera crea un grande vuoto nella Cgil Bat e nella Filcams, mancherà a tutti quelli che l’hanno conosciuta, cercata e amata. Lascia increduli e sgomenti. A nome di tuttala Cgil esprimo il cordoglio di noi tuttialla famiglia di Stella, alle nipoti e alle pronipoti, i suoi più grandi amori”, conclude Michele Valente, segretario generale della Cgil Bat.

I funerali di Stella Matera saranno celebrati domani mattina, 23 novembre, alle ore 10 presso la chiesa del Sacro Cuore di Andria.