Da oggi fino a domenica, in piazza Marinai d’Italia stazionerà la postazione della BANCA DEL CUORE. Un Jumbo Truck presso il quale dalle 09:00 alle 19:00 di ciascuno dei tre giorni è possibile sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

«È questa un’importante opportunità voluta dalle unità operative afferenti al Dipartimento Cardiologico della Asl Bt, diretto dal dott. Francesco Bartolomucci e al dott. Claudio Larosa dirigente medico presso la Cardiologia del “Bonomo” di Andria e delegato regionale AMMCO – spiega l’assessore alla Sicurezza, Pasquale Colasuonno – Con questo loro contributo anche Andria è parte attiva in queste giornate di prevenzione cardiovascolare promosse dalla “Fondazione per il Tuo cuore” dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. È un’occasione da non lasciarsi scappare per avere un quadro chiaro e completo sul proprio stato di salute. Grazie di cuore (è il caso di dire) a chi ha lavorato all’iniziativa».

È possibile prenotare la propria visita sul portale https://www.bancadelcuore.it/prenotazioni/ oppure senza prenotazione ci si può recare presso il truck e attendere il proprio turno.