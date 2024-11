Dopo la recente piantumazione all’interno del cimitero e nel parcheggio antistante lo stesso, la Multiservice spa ha scelto di onorare la Giornata Internazionale dedicata agli Alberi con un sobrio evento di messa a dimora di alcune piante lungo il percorso che conduce alla Chiesetta rupestre di Santa Lucia, in programma domani 21 novembre alle ore 9. «Ci è parso quasi naturale – sottolinea l’amministratore unico della Municipalizzata, Antonio Griner – dare un seguito agli interventi di arredo del verde all’interno della struttura cimiteriale, scegliendo di mettere a dimora alcuni alberi ornamentali nell’area attigua che conduce a Santa Lucia. Ma c’è un ulteriore motivo che ci ha indotto verso questa opzione. A inizio anno abbiamo di buon grado condiviso un protocollo di intesa con il Centro di Salute Mentale di Andria (CSM) della nostra Asl, con il coinvolgimento di alcuni utenti in carico al Centro che hanno svolto compiti di ausilio ai nostri giardinieri per la manutenzione del verde presso l’orto botanico, il camposanto ed altre aree bisognose di intervento. Ebbene, tale convenzione ha consentito il raggiungimento di risultati senza dubbio positivi, non solo nella cura e tutela dell’ambiente, ma anche nel percorso riabilitativo dei soggetti interessati».

«Ci conforta l’iniziativa di celebrare la Festa dell’Albero – rimarca Flora Brudaglio, dirigente responsabile del CSM di Andria dell’Asl Bat – coinvolgendo i nostri utenti in questa ulteriore operazione di manutenzione del verde, dopo averli visti protagonisti entusiasti in più circostanze nel corso di questo anno solare. Emerge un lavoro di squadra per un cambio di paradigma culturale che supera lo stigma sulla sofferenza mentale e si allontana da una visione “riparativa” per dirigersi verso un sistema salutogenico. Con l’obiettivo preciso di costruire e promuovere salute: non solo persone con specifici bisogni, ma, prima di tutto, persone come risorse da condividere nella comunità. Il CSM di Andria, al fianco delle Istituzioni, della Multiservice ed altri partner continuerà ad offrire il suo impegno a promuovere questa piccola, grande, diffusa rivoluzione comunitaria, nella logica progettuale dove tutti sono chiamati ad essere protagonisti dentro un comune orizzonte».

«Condivido in pieno l’intento della Multiservice di celebrare questo evento – conclude Giovanna Bruno, sindaca di Andria. Un evento che è tutt’altro che un fatto meramente simbolico o una semplice data sul calendario. Celebrare la Festa dell’Albero, e quindi dell’Ambiente, serve invece a ricordare a tutti noi la necessità di rispettare la natura soprattutto in un frangente storico in cui le calamità naturali e climatiche si moltiplicano a dismisura. Se poi ci aggiungiamo il meritorio coinvolgimento degli ospiti del CSM della nostra Asl, la cui convenzione ho personalmente caldeggiato a suo tempo, la soddisfazione personale può dirsi raddoppiata».

Ricordiamo che le iniziative dell’Amministrazione Comunale relativamente alla Festa dell’Albero, unitamente a scuole e Forum Salute e Ambiente, si svolgeranno lunedì 25 novembre alle ore 10,30 al “Bosco Urbano” in via Ceruti.