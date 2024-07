«Sul nuovo ospedale di Andria pongo la massima attenzione ed è per avere un quadro preciso della situazione che ho richiesto un’audizione della direzione strategica della Asl Bat in Commissione Bilancio». Lo scrive in una nota consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Tupputi.

«Innanzitutto, è necessario sapere a che punto sia l’interlocuzione con i progettisti da parte della Asl Bat, ma non solo: vogliamo avere lumi sul piano clinico gestionale. Infatti, pare che con l’approvazione del nuovo piano, diminuiscano da diciotto a dodici le sale operatorie, lasciando, però, invariato il resto. Il nuovo ospedale di secondo livello, con 400 posti letto, si aggiungerà a quello di primo livello di Bisceglie che ne ha 268: ciononostante, ci si avvicinerà solamente al rapporto tra numero di posti letto e abitanti previsto dalla legge. È evidente, quindi, l’assoluta necessità di dotare il territorio, nei tempi più celeri, del nuovo ospedale che concorrerà a potenziare il servizio sanitario offerto ai cittadini. Ed è questa la ragione che mi spinge a seguire l’intero iter passo passo, verificando il rispetto dei tempi e delle procedure. Non mollerò di un centimetro fino a quando non raggiungeremo l’obiettivo».