Il Comune di Andria ospiterà il prossimo 11 luglio, a partire dalle ore 9.30 nella sala consiliare di Palazzo di Città, la prima Assemblea di Partecipazione della Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design (PU.MA), di cui l’ente comunale è socio fondatore, presieduta dal prof. Savino Santovito, ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

A poco più di un anno dalla sua costituzione, avvenuta a marzo 2023, la Fondazione ha già avviato due corsi di Alta Specializzazione: uno a Bari in apprendistato di terzo livello, in collaborazione con Lidl Italia per Assistant Store Manager; l’altro su Andria per E-commerce & Sales Manager. Per il prossimo biennio sono previsti 5 nuovi corsi tra le province Bari e BAT. Tra i soci fondatori dell’ITS Academy PU.MA, oltre al Comune di Andria, vi è l’IISS G. Colasanto di Andria, capofila della fondazione, assieme al Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari, l’Unione Regionale delle CCIAA della Puglia, Confcommercio Bari-Bat, IFOA, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, l’ISS Ettore Carafa di Andria, altri ITS pugliesi e non e altri imprenditori singoli e associati, tra cui Natuzzi Spa.

«L’Assemblea rappresenta un momento di informazione e confronto per i soci e i partner della Fondazione – spiega il prof. Santovito – ma anche per scuole, istituzioni, operatori economici del territorio e per il tessuto imprenditoriale pugliese. L’ITS si rivela essere una opportunità di formare ad hoc risorse umane specialistiche che nei prossimi anni saranno indispensabili per lo sviluppo del nostro sistema economico». Rientrano tra i partner altri comuni pugliesi, associazioni di imprese ed enti di formazione che partecipano alla realizzazione delle attività formative dell’ITS Academy PU.MA. Nel corso dell’Assemblea sarà proposta la nuova offerta formativa per il biennio 2024-2026, a breve presentata su www.itsacademypuma.it.