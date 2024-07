Si infrange contro l’organizzazione tattica e la freschezza della squadra Avvocati Torino il sogno della ASD Avvocati BAT di portare in Puglia la Coppa Italia del Campionato Nazionale Forense di calcio 2024. I piemontesi si impongono con il risultato di 1-0, al termine di una gara equilibrata e giocata con grande correttezza da entrambe le squadre.

L’esito della contesa finale lascia un po’ di amaro in bocca ma non scalfisce tutto quanto di buono mostrato dalle toghe della BAT non solo nel corso delle finali disputate a Gabicce Mare (PU) ma di tutta una stagione (già impreziosita dalla conquista del torneo UISP). Con 3 vittorie su quattro gare e un bottino di 7 reti realizzate e 3 subite durante le fasi finali, la squadra di mister Dibenedetto ha dimostrato ancora una volta di saper competere contro le “corazzate” del Campionato Nazionale Forense, nonostante i minori mezzi tecnici ed economici a disposizione.

Al ritorno in Puglia la squadra Avvocati BAT arricchisce comunque il palmares con due premi: con il trofeo di seconda classificata nella coppa nazionale e con la Coppa Fair Play, per essersi distinta per correttezza e sportività durante tutta la rassegna sportiva. Adesso obiettivo alla prossima stagione sportiva per il sodalizio di Coriolano e compagni, con l’obiettivo di migliore i già ottimi risultati sportivi ottenuti negli ultimi anni.