«Ancora una mobilitazione dei cittadini, espressa attraverso un sit-in al Palazzo di Città e prima del Consiglio Comunale, evidenzia l’interesse e la preoccupazione della comunità per la propria salute. Dinanzi al dilagare del “fenomeno antenne”, è imperativo redigere con urgenza un piano di localizzazione e avviare un monitoraggio accurato del territorio cittadino. Questi passi sono essenziali per garantire trasparenza e rassicurare la popolazione». Parole di Giovanni Vurchio, Presidente del Consiglio Comunale che ha mostrato massima attenzione verso un tema tanto dibattuto e tanto complesso.

«Solo attraverso un controllo continuo sull’impatto delle antenne, anche attraverso un regolamento locale che stabiliscano limiti di esposizione più stringenti rispetto a quelli nazionali, sarà possibile intervenire tempestivamente in caso di problemi – spiega Vurchio -Sebbene il progresso tecnologico sia fondamentale, è altrettanto cruciale procedere con cautela, specialmente quando vi sono dubbi sugli effetti sulla salute. Il valore della prevenzione, l’ascolto delle preoccupazioni dei cittadini e la necessità di procedere con cautela e trasparenza non significano essere contrari al progresso, ma piuttosto garantire che esso avvenga in modo sicuro e responsabile».