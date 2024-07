Un risultato storico per la “Fidelis Andria Handball” tra le prime otto squadre d’Italia nelle finali under 15 di pallamano. I ragazzi, allenati da mister Riccardo Colasuonno, dopo quattro vittorie consecutive hanno raggiunto i quarti di finale per una presenza alle finali nazionali che mancava da ormai due anni.

«Andria non era mai arrivata così in alto. Stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario» ha commentato mister Colasuonno sui social.

Questo pomeriggio, ultima partita del girone contro il Fondi mentre domani andranno in scena i quarti di finale.