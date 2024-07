Intensificati negli ultimi 20 mesi da parte della Polizia Locale di Andria i controlli relativi alla pulizia dei fondi per prevenire gli incendi, elevando sanzioni per i proprietari di terreni che non hanno proceduto alla bonifica delle proprie aree. Com’è noto, lo stato di incuria dei terreni mette a rischio la sicurezza e l’igiene dei luoghi e, ancor più in questo periodo, minaccia di essere causa di rischiosi incendi di natura dolosa o accidentale. Lo stato di degrado in cui versano i terreni incolti, inoltre, rappresenta l’habitat naturale per rettili e roditori, che a loro volta possono creare problematiche di tipo igienico-sanitarie.

La Polizia Locale di Andria, al fine di prevenire l’insorgenza di tali fenomeni di degrado, ha sanzionato circa 213 proprietari e comproprietari che non hanno ottemperato alle disposizioni previste dall’Ordinanza Sindacale.

A tal proposito si informa che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 120 del 26/06/2024, rubricata “Determinazione delle Sanzioni per le violazioni dell’Ordinanza n. 207 del 13/06/2024 “Ordinanza Sindacale Sulla Pericolosità degli Incendi nel Territorio Comunale – Anno 2024″ è stata prevista una sanzione amministrativa in misura fissa di € 500,00. L’incremento dell’importo è dettato dalla necessità di migliorare l’efficacia delle misure preventive e dissuasive, di fungere da deterrente efficace contro le pratiche irresponsabili che possono causare incendi, contribuendo a salvaguardare la comunità ed il territorio e di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità tra i cittadini per la prevenzione degli incendi. La Polizia Locale di Andria invita i cittadini ad adempiere alle disposizioni concernenti la scerbatura e la pulizia dei fondi privati e ad adottare comportamenti ed atteggiamenti coscienziosi volti a tutelare e preservare il territorio comunale, anche attraverso l’attività di segnalazione agli Organi competenti qualora venisse avvistato un principio di incendio. I controlli continueranno nei prossimi giorni.