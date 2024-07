«È davvero una impresa navigare sul sito istituzionale del Comune di Andria per ricercare provvedimenti degli organi di indirizzo politico ed, in particolare, quelli approvati dalla Giunta Municipale, atteso che la impervia consultazione storica è ferma al 07/03/2023». La denuncia arriva direttamente dal consigliere di Azione Andria Gianluca Grumo e dal coordinatore cittadino Antonio Nespoli che elencano una serie di difficoltà e soprattutto chiedono interventi per rendere più trasparente l’amministrazione della città.

«La mera elencazione di dettaglio del singolo provvedimento adottato non consente ai cittadini di poter leggere materialmente quanto deciso per lui con quel provvedimento – spiegano – Inspiegabile, poi, appare la schermata di solo qualche istante al fine di consentire, ma solo in astratto, di individuare la tipologia del provvedimento che si intende consultare, atteso che la brevità della sua visibilità rende necessario consultare a ritroso l’ordine cronologico di tutti i provvedimenti pubblicati. Sarebbe auspicabile e doveroso aggiornare il sito istituzionale al fine di rendere più intellegibile e concreta la sua consultazione, inserire ogni singolo provvedimento nella sua stesura integrale e, se proprio si vuole essere trasparenti, rendere visibili in diretta streaming anche le sedute di Giunta Municipale. Solo così facendo, tutti i cittadini si sentirebbero coinvolti nelle scelte che l’Amministrazione compie per loro quotidianamente».