Il Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Verde, Gare (CUC), Innovazione Tecnologica con due ordinanze dirigenziali ha disposto alcune modifiche alla mobilità ed al traffico cittadino, necessarie ai lavori di interramento ferroviario. In particolare, con l’ordinanza n. 234 ha disposto per completamento attività su struttura ponte ferroviario la chiusura totale al traffico veicolare e pedonale di via Bisceglie, nei due sensi di marcia, nel tratto compreso tra la rotatoria percorribile di via Bisceglie sino all’intersezione con Via Milite Ignoto/Via Mozart, eccetto residenti per il raggiungimento delle zone attigue, da ambo le parti, nei giorni 9-10-11-15-16 e 29 luglio prossimi dalle ore 23 alle ore 5.30 del giorno seguente.

Il medesimo Settore con l’ordinanza n. 235, invece, per i lavori di interramento ferroviario ha prorogato l’ordinanza n. 191 del 5 giugno scorso di divieto di fermata e sosta dei veicoli su via Milite Ignoto, dal civ. 3 a via Montesanto, (1° tratto) ed il posizionamento di new-jersey che comporterà il restringimento della sede stradale veicolare a mt. 3,00 di larghezza, sino al 31/08/2024.