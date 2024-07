Un momento tanto atteso per la comunità parrocchiale del “Crocifisso”, ma per l’intera città, è la festa del Sacro Cuore di Gesù celebrata ogni anno la prima domenica di luglio. Un calendario ricco di eventi liturgici, culturali e sociali per piccoli e grandi.

Si parte mercoledì 3 luglio con il triduo in preparazione alla Festa per un programma che prevede appuntamenti sino a domenica 7 luglio quando, dopo la messa vespertina delle 19, seguirà una processione per le vie del quartiere ed una festa in oratorio con spettacolo musicale.

«Un momento sempre bello per la nostra comunità per ritrovarsi di fronte al Santissimo, scoprendo che Dio ci ama. E’ bello sapere di essere una comunità parrocchiale che è famiglia di famiglie» – ha commentato Don Cosimo Sgaramella, parrocco.

Momento cardine sarà, oltre all’adorazione eucaristica, la processione per le vie del Quartiere. «Passare davanti a case di persone che non escono più o sono segnate dalla sofferenza significa portare la nostra vicinanza spirituale».

Una festa che coincide anche con la fine dell’oratorio estivo, svoltosi con i ragazzi in queste settimane. «Famiglie, bambini e ragazzi si ritroveranno in parrocchia per vivere momenti di socialità e preghiera» ha concluso Don Cosimo Sgaramella.

Gli appuntamenti in programma: