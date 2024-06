«Ringraziamo ancora una volta le forze dell’ordine che instancabilmente svolgono il loro compito su tutto il territorio cittadino. Difatti, proprio in queste ultime ore, il Questore della provincia di Barletta Andria Trani ha emesso alcuni Provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane e alcuni Avvisi Orali nei confronti di soggetti responsabili di aver commesso reati contro il patrimonio e contro la persona nelle aree urbane nella sesta provincia pugliese. Purtroppo, anche in questo caso, la città di Andria è stata tristemente co-protagonista considerando alcuni reati perpetrati, in particolar modo nel centro storico, procurando grave allarme sociale». La denuncia arriva dal segretario cittadino e dal consigliere comunale di Azione, rispettivamente Antonio Nespoli e Gianluca Grumo.

«Riteniamo indispensabile e improcrastinabile porre particolare attenzione al tema della sicurezza in città e auspichiamo che l’Amministrazione Comunale possa investire maggiori risorse in questa direzione mettendo in campo una serie di interventi sinergici e coordinati. Risulta indispensabile implementare un sistema di controllo più efficace ai varchi della Zona a Traffico Limitato (ZTL). Attualmente, il nostro sistema prevede telecamere solo in entrata, permettendo così ai veicoli che entrano prima che scatti l’orario di chiusura di rimanere all’interno senza subire sanzioni. Questo evidentemente crea una falla nel sistema di controllo, che non solo riduce l’efficacia delle misure volte a limitare il traffico nel centro storico, ma vanifica anche gli sforzi per preservare la tranquillità e la sicurezza dei nostri cittadini. Pertanto, sarebbe opportuno installare telecamere anche in uscita dai varchi della ZTL. Una misura che consentirebbe di monitorare e sanzionare quei veicoli che restano all’interno della ZTL oltre l’orario consentito, garantendo un maggiore rispetto delle regole e una più equa applicazione delle sanzioni».

«È altrettanto evidente che molti ciclomotori e automobili entrano nel centro storico percorrendo strade contromano, approfittando dell’assenza di varchi di controllo in alcune di queste aree. Questo comportamento non solo è altamente pericoloso, ma contribuisce anche a un aumento dell’inciviltà e del disordine nel nostro centro storico. Per non parlare, poi, del pericolo elevato proveniente dall’utilizzo improprio di monopattini e bici elettriche. Una presenza costante di agenti di Polizia Locale, specie nelle ore serali, sarebbe utile e funzionale per la sicurezza dei cittadini e dei tanti esercenti che, nonostante gli innumerevoli sforzi lavorativi, talvolta devono subire vessazioni da parte dei teppisti di turno».

«È chiaro che una prestigiosa programmazione culturale e artistica, oltre che una reale promozione turistica, consegnerebbe al nostro centro storico la dignità e il lustro che merita, diventandone attrattivo da parte di famiglie e tanti cittadini per bene, piuttosto che terreno fertile per un ritrovo di delinquenti. Augurandoci di aver fatto una “buona Azione” nei confronti della cittadinanza, ci permettiamo sommessamente ancora una volta di offrire un suggerimento all’Amministrazione Comunale, affinché possa intervenire in questa direzione per costruire veramente una città migliore».