Saranno presentate domani 26 giugno alle ore 10 in Sala Giunta le iniziative relative ai nuovi Servizi di Facilitazione Digitale che partiranno a breve in città.

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, inquadrato nell’ambito della misura nazionale 1.7.2 del PNRR del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), mira a creare 231 punti di facilitazione digitale nella Regione Puglia per raggiungere entro il 2025 un totale di 183.000 cittadini pugliesi, tramite le attività formative. Il punto di facilitazione digitale è un luogo fisico nel quale i cittadini pugliesi potranno essere supportati dai facilitatori digitali nell’utilizzo di Internet e dei dispositivi digitali, ovvero da persone esperte che supportano lo sviluppo di competenze digitali di base nella cittadinanza, contribuendo all’inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi ed individuando le esigenze dei singoli cittadini fornendo loro supporto e orientamento.

Ad Andria sono attivi 4 punti di facilitazione digitale ubicati presso Palazzo di Città, Ufficio Tributi in via Bari, Biblioteca Comunale e Biblioteca Diocesana. Sono gestiti dal Circolo dei Lettori e dalla cooperativa Nuove prospettive.

L’obiettivo dei servizi di facilitazione digitale è quello di concorrere all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie; promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Infine, contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 70% della popolazione con competenze digitali di base entro il 2026. Il progetto terminerà il 31 dicembre 2025.

Alla conferenza stampa interverranno l’assessora all’Innovazione Tecnologica Viviana Di Leo; l’assessora alla Persona Dora Conversano; Gigi Brandonisio, presidente Circolo dei Lettori; Nicola Gammarrota di Nuove prospettive; il Settore Servizi Sociali ed il Settore Innovazione Tecnologica.