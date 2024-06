Martedì 25 giugno 2024, al piano terra della sede del Comune di Andria in via Tiziano (ex Pretura), sarà aperto l’Ufficio di Prossimità del Comune di Andria.

Andria è tra i primi comuni della Puglia ad attivare un Ufficio di Prossimità. Il Comune ha, infatti, accolto con entusiasmo il progetto “Uffici di Prossimità della Regione Puglia”, un’iniziativa promossa dalla Regione Puglia e dal Ministero della Giustizia con l’obiettivo di fornire supporto specialistico ai cittadini nelle procedure di Volontaria Giurisdizione, in particolare per quanto riguarda gli istituti di protezione giuridica previsti dalla legge, come tutele, curatele e amministrazioni di sostegno, oltre a quelle riguardanti i minori, per i quali non è necessaria l’assistenza obbligatoria di un avvocato. In particolare, all’interno dell’Ufficio di Prossimità i cittadini potranno ricevere informazioni e supporto gratuiti e avranno la possibilità di depositare atti in modalità telematica per le seguenti procedure:

tutele e amministrazioni di Sostegno (es: Richiesta nomina Tutore o Amministratore di Sostegno e tutte le istanze che abbiano ad oggetto la tutela, l’AdS ed i minori)

sub-procedimenti di ADS;

istanze relative alle tutele;

sub-procedimenti di tutele;

istanze relative alle curatele;

L’apertura di questo ufficio rappresenta un passo significativo per facilitare l’accesso al sistema giustizia per le persone più fragili e in difficoltà, evitando loro di dover recarsi fisicamente in Tribunale e fornendo un supporto sia informativo che consulenziale.

L’Ufficio di Prossimità è situato al piano terra della sede del Comune di Andria in Via Tiziano e sarà aperto al pubblico il martedì dalle 08:30 alle 12:30

In caso di necessità particolari o urgenze, sarà possibile prendere appuntamento previo accordo con i richiedenti.

Per informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo email: [email protected]