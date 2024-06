Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Antonio Nespoli (Commissario Cittadino Andria – Azione) e Gianluca Grumo (Consigliere Comunale Andria – Azione):

«Sabato sera è stato avviato il progetto dell’Orchestra Città di Andria, ma la serata è stata “macchiata” da una organizzazione selettiva; domenica mattina una iniziativa all’alba con una artista di fama nazionale con lo sfondo del nostro Castello (patrimonio UNESCO), sabato sera preso d’assalto senza alcun controllo per cittadini in cerca di refrigerio; altro concerto di qualità nella serata di sabato presso una località prestigiosa (Guardiola) con altro artista di fama nazionale…purtroppo, eventi tutti slegati tra loro e che sembrano denotare una mancanza di visione unitaria e, soprattutto, di armonia in questa città … chi ne ha la responsabilità se la assuma, non si lasci sopraffare dalle sue ambizioni!!!».