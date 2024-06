Week end ricco in città: tanti appuntamenti in programma per questo fine settimana, per tutti i gusti.

Si parte oggi 20 giugno con gli Europei di calcio. Si bissa a Largo Bonghi, in pieno centro storico, con la visione su maxischermo della partita di calcio della Nazionale italiana contro la Spagna, a partire dalle 20.45, su iniziativa della Parrocchia San Nicola di Myra e del suo parroco don Claudio Stillavato.

Sempre oggi, ma nel pomeriggio, a partire dalle ore 17 avrà luogo la celebrazione del centenario della scuola 1° Circolo Didattico “G. Oberdan”, con la conclusione del progetto PON AGENDA SUD “Tra passato, presente e… Futuro. Dalle fonti alla narrazione 1924-2024”. Un evento che celebra i cento anni di storia della scuola, riflettendo sul suo passato, presente e futuro attraverso un viaggio tra le fonti storiche e la narrazione educativa. L’iniziativa rientra nel programma finanziato dal Fondo Sociale Europeo e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dalla Città di Andria, dall’Assessorato alle Radici e da varie realtà locali.

Sabato 22 giugno, invece, appuntamento con la musica ed il concerto debutto della nuova Orchestra Città di Andria: a partire dalle 20,30 la Villa Comunale si animerà in attesa del concerto delle ore 21, diretto dal maestro Vito Andrea Morra. 31 elementi con le voci inconfondibili di Luciana Negroponte e Patty Lomuscio, ed un repertorio vastissimo e vario che spazia dalla musica d’autore italiana a quella internazionale. Il concerto celebra anche il quarantennale del Calcit, associazione che sarà presente fin dal pomeriggio lungo il viale della villa con stand e materiale informativo.

Domenica 23 giugno, infine, l’appuntamento è con la moda: “Andria Fashion Night – La Bellezza della Rinascita”, in Villa comunale a partire dalle ore 20 ci sarà un evento di moda con protagoniste donne pazienti oncologiche ed ematologiche, organizzata dall’associazione Onda d’Urto e dall’associazione Wonder Woman odv. Non una semplice sfilata, ma la celebrazione della forza, della resilienza e della rinascita. Le donne che sfileranno sulla passerella non sono modelle professioniste, ma guerriere che hanno combattuto e continuano a combattere contro malattie devastanti. Attraverso questo evento, vogliono gridare al mondo la loro voglia di vivere, la loro determinazione e il loro coraggio. La sfilata sarà arricchita da numerose sorprese, con musica, arte e condivisione, in un’atmosfera di solidarietà e positività. Tutti gli eventi sono inseriti nel cartellone estivo “R…Estate ad Andria” a cura dell’Assessorato alle Radici.