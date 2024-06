Si scaldano i motori in vista delle celebrazioni dei 40 anni dalla fondazione del Calcit di Andria. La storica associazione andriese nata tra i banchi di scuola ed ora punto di riferimento per l’assistenza ai malati oncologici con tanti progetti specifici nati sotto il segno de “La Grande C”. Tra sabato, domenica e lunedì, tre giorni di attività ludiche, religiose e scientifiche per raccontare cosa rappresenta oggi il Calcit non solo per Andria ma per tutto il territorio pugliese.

L’evento clou sarà lunedì 24 giugno all’interno della sala consiliare del Comune di Andria con la presentazione, tra le altre cose, del 16° rapporto nazionale del FAVO, ma sabato sera nella Villa Comunale ci sarà il ritorno dell’Orchestra Città di Andria che dedicherà il concerto di esordio proprio all’attività del Calcit e domenica una Santa Messa per celebrare all’interno della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano l’attività dei volontari nei tanti progetti in campo.

Mercoledì a partire dalle ore 11,30 nella sala giunta di Palazzo di Città ci sarà una conferenza stampa, alla presenza tra gli altri del Sindaco Giovanna Bruno, per presentare le diverse iniziative per il 40esimo anniversario del Calcit di Andria, una delle più storiche realtà associative andriesi.