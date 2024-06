Una festa finale nel segno del giallo, colore tipico della Victor Andria da ormai 13 anni, ma anche nel segno dell’azzurro della Nazionale italiana e del biancazzurro della Fidelis che ha aperto le porte dello Stadio “Degli Ulivi” per accogliere i circa 300 tesserati di tutte le categorie dai 6 sino ai 17 anni. La storia della Victor Andria prosegue con una costante crescita di numeri, tecnici, qualità dei punti di riferimento e l’elemento ancor più vincente della crescita umana e personale dei ragazzi.

Un tripudio di colori al “Degli Ulivi” che ha caratterizzato un pomeriggio accolto dall’entusiasmo dei ragazzi e dei genitori come ogni anno, senza agonismo ma con tanto spazio alla socialità ed al divertimento.

Una stagione che va in archivio con moltissime partite disputate, tanti allenamenti, una sempre crescente attenzione verso i dettagli ed un importante lavoro di equipe.

Ora per il futuro si è già in campo con tante ed importanti novità come conferma il presidente onorario Michele Ricciardi.

Il servizio completo su News24.City.