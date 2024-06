Gli Agenti della Polizia Locale, in data 29 maggio, durante un servizio di controllo del territorio teso a prevenire e reprimere i reati in ambito edilizio, hanno individuato, in via Canosa, un’area di mq 10.000, dove erano stati realizzati n. 14 manufatti.

Dai primi accertamenti emergeva che i manufatti, adibiti a magazzini e depositi, alcuni aventi strutture in legno ed altri in ferro ed alluminio, erano stati esguiti in assenza delle necessarie autorizzazioni ai sensi del D.P. R. 380/2001.

Tutta l’area interessata è stata posto sotto sequestro, al fine di evitare la prosecuzione del reato.

Dei fatti è stata notiziata la Procura Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Il sequestro, operato dalla Polizia Locale, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.