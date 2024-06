Libri di testo: novità per la domanda per usufruire di questo beneficio per tutti gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado. Da quest’anno scolastico, 24/25 il beneficio è erogabile solo in forma di BUONO LIBRO DIGITALE attraverso solo una procedura on line. Ne dà notizia il Comune di Andria – Settore Pubblica Istruzione.

La Regione Puglia con Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università n. 193 del 06/06/2024 ha provveduto ad adottare l’“AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI A.S. 2024/2025 – (Art. 27 della Legge 448/1998– D. Lgs. 63/2017).

Al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2024/25 erogabile nella forma di BUONO LIBRO DIGITALE, possono accedere le studentesse e gli studenti, residenti nel Comune di Andria, frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di 1° e 2° grado. La domanda potrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica attraverso la procedura on line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione Libri di testo a.s. 2024/2025 Libri di testo 2024/2025 – Studio in Puglia (regione.puglia.it)

Due le finestre temporali possibili per presentare la domanda: PRIMA FINESTRA TEMPORALE dalle ore 12:00 del 17 giugno 2024 fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2024; SECONDA FINESTRA TEMPORALE dalle ore 12:00 del 5 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 settembre 2024.

Oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.