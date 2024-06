Sarà Nicola Matera a guidare la Manzoni la prossima stagione, giovane e preparato allenatore vanta un curriculum di tutto rispetto per la sua giovane età, Assistant coach a Monopoli in B2 Femminile la passata stagione, l’anno prima vincitore del campionato di serie D maschile con la vittoria della Coppa Puglia di Categoria e ancora un anno a Terlizzi in C maschile e Selezionatore della Rappresentativa Territoriale, il tutto con un occhio particolare ai settori giovanili. Oltre alla guida della Prima Squadra Coach Nicola Matera coordinerà e curerà il gruppo di lavoro con il focus sui gruppi giovanili Maschili.

Coach Nicola Matera prenderà, già dal prossimo allenamento, la guida dei Gruppi Maschili Under15/17/19 per impostare la nuova stagione in attesa della definizione del nuovo allenatore dei gruppi Maschili Under13/14/15 la cui trattativa è in fase avanzata.

Grande è la soddisfazione del Tecnico e della Società per questo accordo pluriennale che pone le basi per un progetto ambizioso.

Coach Nicola Matera dichiara: “Conosco la Manzoni da tanto tempo, appena è arrivata la telefonata del DS abbiamo impiegato 2 minuti per trovare l’accordo, la sintonia è totale. Ho ritrovato la Manzoni carica di entusiasmo e con atleti con caratteristiche fisiche e tecniche molto interessanti. Questa sintonia ci mette nelle condizioni di lavorare con passione e determinazione”.

Dalla Società si dichiarano pienamente soddisfatti per l’accordo raggiunto con il neo tecnico che inizierà nell’immediato a lavorare per la prossima stagione.