Sarà inaugurato mercoledì 12 giugno alle ore 19.30 il nuovo Centro Servizi per le Famiglie, in piazza Sant’Agostino. Sarà presentato alla città il Servizio a cura dei professionisti che compongono l’intera èquipe multidisciplinare che fa capo al Settore Servizi Sociali.

A partire dal 3 giugno il Centro è diventato operativo dopo che la gestione è stata assegnata alla Cooperativa Sociale SoleLuna, destinataria del mandato comunale a conclusione dello svolgimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

Il Centro sarà finalizzato alla promozione dei diritti dell’infanzia dell’adolescenza e delle responsabilità educative. La Cooperativa, attraverso consulenze specialistiche volte a sostenere la genitorialità e i cittadini, proporrà anche laboratori socio-educativi e momenti aggregativi che mirano a promuovere lo sviluppo di reti familiari, a valorizzare la dimensione dell’essere genitori e il protagonismo delle famiglie.

Il Centro sarà appunto ubicato in Piazza Sant’Agostino e sarà accessibile e visitabile in occasione dell’inaugurazione. Sarà operativo dal lunedì al venerdì, alternativamente di mattina e pomeriggio, in orari che saranno resi noti alla cittadinanza a breve.

I locali assegnati, fruibili da tutti i cittadini, sono posizionati su due livelli: nella parte a piano strada c’è una sala convegni per attività di promozione e sensibilizzazione, mentre al primo piano troverà posto il cuore del servizio: spazi organizzati per l’accoglienza del cittadino, per le consulenze psicologiche, pedagogiche, legali, gli spazi neutri e i laboratori educativi.

«È uno spazio che abbiamo completato e aperto come amministrazione – spiega il sindaco Giovanna Bruno – nell’ottica della riqualificazione del centro storico e dell’implementazione dei servizi al quartiere e alla città. Un altro tassello che va al posto giusto e che ora deve dare ricadute concrete attraverso il centro famiglie». «Una tipologia di servizio che ritengo indispensabile per i tempi che stiamo vivendo – aggiunge l’assessore alla Persona, Dora Conversano – La formazione dei ragazzi e delle persone ha senso se viene condivisa e fatta insieme, perché qualsiasi confronto può essere solo costruttivo nel percorso di crescita di ciascuno. Quindi, mettere a disposizione del cittadino uno luogo fisico dove poter chiedere supporto, confronto e aiuto credo sia un risultato importante per la città intera». Al taglio del nastro interverranno il sindaco Giovanna Bruno, l’assessora comunale al Welfare Dora Conversano, la Dirigente dei Servizi Sociali dott.ssa Irene Turturo e il Presidente della Cooperativa SoleLuna, Giovanni Barnaba.

Non mancherà il momento d’arte: al termine della inaugurazione ci sarà uno spettacolo di arte circense a cura di Mister Big, mix perfetto di circo e cabaret, teatro e arte di strada.