Un weekend di sport e ottimi risultati per gli atleti andriesi: dagli Europei di atletica ai campionati italiani di Judo A1 che si sono disputati questa mattina a Jesolo e che hanno visto sul podio l’andriese Pasquale Fortunato arrivato secondo.

Il giovanissimo, tesserato con il Centro sportivo “Judo Andria”, fa parte della classe “Esordienti B” e ha cobattutto con judoka di tutta Italia. Una passione per il tatami nata fin dall’età di 5 anni e che oggi vede Fortunato come vice campione italiano.

Grande soddisfazione per il suo maestro, Michele Coratella e l’intera società sportiva andriese.