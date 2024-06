Nell’ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato, l’Acquedotto Pugliese esegue anche interventi di controllo, pulizia e sanificazione delle reti di fognatura all’interno degli abitati. A tal proposito, il Settore Ambiente informa la cittadinanza che sono partiti in questi giorni gli interventi pianificati di sanificazione e lavaggio reti fognarie. In particolare, da parte dell’Acquedotto Pugliese sino al 27/06/2024 saranno svolte le attività di sanificazione inerenti il secondo ciclo di trattamenti sulle reti di fognatura nera e mista. Trattasi del II ciclo di deblattizzazione. In allegato, elenco della zone della città coinvolte negli interventi di sanificazione.

07-06-2024_sanificazione-andria