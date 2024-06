La Giunta comunale di Andria ha approvato ieri pomeriggio il progetto di fattibilità tecnica ed economica, da oltre un milione e 200mila euro, per la messa in sicurezza di circa 3 chilometri della tangenziale. Il via libera necessario anche per consentire il “diverso utilizzo” di un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti nel lontano dicembre del 2010, da ripagare in 20 anni, ma mai utilizzato effettivamente per lavori di completamento e sistemazione della tangenziale.

Con questi fondi sarà possibile sistemare l’importante arteria stradale almeno per circa tre chilometri e cioè dallo svincolo per Trani sino allo svincolo per via Gentile. Il tratto sicuramente più ammalorato di strada per cui è previsto un rifacimento complessivo oltre ad una pulizia profonda del sistema di raccolta delle acque piovane ed il rifacimento della segnaletica stradale ormai completamente assente.