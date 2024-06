Pubblicato oggi dal Comune di Andria un nuovo bando di assegnazioni di lotti e urbanizzazioni secondarie per la zona PIP. Sono nel complesso 36 i terreni a disposizione di diversa metratura di cui però 7 destinati alle urbanizzazioni secondarie. Il bando sarà “a sportello” ed arriva ad una decina di anni dall’ultimo bando effettuato e dopo circa 20 anni dall’istituzione della zona dedicata al piano per gli insediamenti produttivi PIP ad Andria. Il documento pubblicato oggi giunge al termine di una lunga e tortuosa procedura partita ormai alcuni anni fa, esplosa nel corso della gestione commissariale con le richieste di conguaglio da parte dell’ente, e culminata con il nuovo regolamento approvato lo scorso anno. Un lungo percorso che potrebbe avere ripercussioni importanti per l’intero territorio e per una zona che attente comunque una più complessa ed ampia riqualificazione difatto mai effettuata in circa 20 anni dall’attivazione.

Tornando al bando nello specifico tre le tipologie dei 29 lotti a disposizione delle attività produttive con appezzamenti da 300 a 2800 metri quadri per cui saranno assegnati in diritto di proprietà. I sette lotti di urbanizzazioni secondarie, invece, vanno da un minimo di 509 ad un massimo di 6205 metri quadri. In questo caso però si parla di assegnazione in diritti di superficie per 99 anni. Le urbanizzazioni secondarie riguardano tutti quei servizi utili alla collettività come sportelli bancari, mense, attività sportive o ludiche, ma anche asili ed uffici pubblici.

Il bando avrà scadenza tra 30 giorni e cioè il 6 luglio prossimo. Per ogni tipologia di lotto è stato stabilito un prezzo specifico a metro quadro come da regolamento.