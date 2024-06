Non sono passati certo inosservati i lavori che Italgas sta realizzando in via De Gasperi nel cuore della città di Andria. Opere che si concluderanno nella giornata di oggi e che lasciano in eredità una cabina metallica in bella vista proprio davanti ad uno degli ultimi scorci di mura antiche della città. Mura, tra le altre cose, protette da un vincolo della Soprintendenza sin dal 1924.

La denuncia di intervento decisamente invasivo è arrivata dall’associazione Italia Nostra, sede di Andria, e che si occupa di tutela del patrimonio storico, artistico e naturale sui vari territori. I lavori effettuati dall’Italgas riguardano la sostituzione di gruppi di riduzione finale interrati esistenti e l’installazione di nuovi gruppi di riduzione finale digitalizzati fuori terra. Un’opera che in via De Gasperi ha una autorizzazione della Soprintendenza e del Comune di Andria dove però si parlerebbe solo di “manomissione stradale” come spiegano da Italia Nostra.

Tra le altre cose nella città di Andria queste opere si sono moltiplicate in diverse piazze e vie della città con l’installazione di queste grandi cabine metalliche che sicuramente non passano inosservate.

Ma l’esterno delle mura antiche di via De Gasperi al di là della cassetta metallica andrebbero maggiormente tutelate considerata la presenza di un cartello pubblicitario, o diversi fili a vista. In realtà, come ricorda il Presidente di Italia Nostra Andria Francesco Inchingolo, esiste un protocollo d’intesa tra ente comunale ed aziende di servizi proprio per evitare che accadano cose come questa.

Il servizio di News24.City.