Tanti eventi nella provincia di Barletta Andria Trani per Open! Studi Aperti l’iniziativa nazionale giunta alla sua settima edizione e sposata appieno dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT. Lo scorso weekend è stato utile proprio per incontrare da vicino una professione che rappresenta uno degli strumenti creativi di crescita e sviluppo futuro di territori e città. Ed è proprio di questo che si è parlato negli eventi personali, una decina in tutta la provincia, ed in quello collettivo realizzato dagli “Archimisti” a Bisceglie.

Tanta l’affluenza di cittadini, curiosi ed anche altri architetti per affrontare tematiche di stretta attualità che riguardano proprio il mondo dell’architettura in maniera, però, del tutto informale. Sulle recinzioni da cantiere esterne, in via Papagni, erano poi esposti progetti futuristici che riguardano la città di Bisceglie incentrati essenzialmente su verde e rigenerazione urbana. Il compito degli architetti è anche questo: stimolare alla discussione ed alla condivisione di idee di sviluppo.