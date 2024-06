Dopo la rappresentanza unitaria dei sindacati arriva anche un’altra nota sindacale questa volta della UIL con la firma del segretario regionale UIL FPL Puglia Bari-Bat Antonio Di Benedetto e della Segretaria Generale UIL FPL Puglia Bari-Bat Paola Bruno che esprimono soddisfazione per l’accordo raggiunto. Il testo completo nella nota:

«In data 31 maggio 2024 presso la sede della Asl BT di Andria sita in via De Gasperi, 32 la

UIL FPL Puglia Bari-Bat, presente all’incontro con le altre OO.SS, ha sottoscritto l’accordo

con la Direzione Strategica di alcuni istituti contrattuali, di seguito indicati, previsti dal CCNL comparto Sanità e necessari per la contrattazione integrativa aziendale:

a) determinazione e disponibilità delle somme residue dei fondi per l’anno 2023 e quelli

provvisori per l’anno 2024;

b) determinazione delle somme economiche e del numero degli incarichi di funzione

organizzative e professionali necessarie per l’applicazione dell’art.102 del CCNL del

2.11.2022;

c) l’accordo sulla trasposizione degli incarichi di funzione, in essere, previsti dall’art.36

del CCNL;

d) Regolamento per la graduazione ed affidamento degli incarichi di funzione e

professionali per il personale del Comparto Sanità;

e) Disponibilità economica per l’anno 2024 per l’attribuzione dei DEP (ex fasce) a tutto

il personale dipendente avente diritto.

Con la sottoscrizione di questo accordo la UIL FPL Puglia Bari-Bat esprime la propria

soddisfazione nell’aver partecipato a questo momento importante per il lavoro svolto, a

favore del personale dipendente, per la nuova organizzazione aziendale e valorizzazione

delle professionalità esistenti a vantaggio della qualità dei servizi per l’utenza. La sottoscrizione dell’accordo è stata avvalorata dalla presenza della Direzione Strategica,

nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Tiziana Dimatteo, dal Direttore Sanitario

Dott. Alessandro Scelzi e dal Direttore Amministrativo Dott. Ivan Viggiano con la

cooperazione fattiva della Dirigente dell’Area Risorse Umane Dott.ssa Vincenza Memeo di

tutto il suo staff, e del Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche Dott. Federico

Ruta.

La sottoscrizione del regolamento per il conferimento e la determinazione economica e

numerica degli incarichi di funzione organizzativa e professionale del personale di

Comparto, compresi i ruoli amministrativo, tecnico, professionale e socio-sanitario, è il

giusto riconoscimento delle professionalità esistenti, tra il personale dipendente della ASL

BT, che quotidianamente dimostrano con il loro impegno, serietà e professionalità nei reparti ospedalieri e servizi territoriali sul territorio. Infine, come obiettivo, a conferma del nostro impegno sindacale, come UIL FPL Puglia Bari Bat, a tutela di tutto il personale dipendente della ASL BT è stata confermata la disponibilità economica per l’attribuzione dei Dep per il 2024 a tutto personale avente diritto».