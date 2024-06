«Ho voluto incontrare di persona il nuovo prefetto della Bat, Silvana D’Agostino, non solo per portare un saluto istituzionale, ma come cittadina di una provincia che sa bene quanto sia necessario che lo Stato faccia squadra con tutte le realtà istituzionali e associative locali». Lo scrive in una nota la deputata andriese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera.

«Al prefetto D’Agostino, così come avevo già fatto con il suo predecessore, Rossana Riflesso, ho assicurato tutta la mia collaborazione nel farmi portavoce di espresse esigenze con il Governo, sempre molto attento ai temi della sicurezza e ordine pubblico. E sappiamo bene come sia in termini di delinquenza minorile che del racket delle estorsioni questo territorio ha bisogno che nessuno abbassi la guardia».