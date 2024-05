La Polizia Locale di Andria ricorda che, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonchè prevenire e contrastare l’innesco e la propagazione di incendi, bisogna adempiere alle disposizioni della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia” che impone ai proprietari, affittuari e conduttori di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di culture arboree l’obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo. Inoltre, si invitano i cittadini ad adempiere alle disposizioni concernenti la scerbatura e la pulizia dei fondi privati e ad adottare comportamenti ed atteggiamenti coscienziosi volti a tutelare e preservare il territorio comunale, anche attraverso l’attività di segnalazione agli Organi competenti qualora venisse avvisato un principio di incendio.

Si ricorda che nell’anno 2023 sono state contestate 166 sanzioni per violazione dell’ Ordinanza Sindacale riguardante le norme in materia di contrasto agli incendi e della pulizia dei terreni che prevede sanzioni dal euro 50,00 a euro 500,00 mentre le violazioni alle prescrizioni della Legge Regionale n. 38/2016 sono soggette a sanzione amministrativa ed al pagamento di una somma da euro 500 a euro 2500.