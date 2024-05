Un viaggio d’andata ricco di speranze. Un viaggio di ritorno colmo di medaglie. Trasferta a Paestum estremamente proficua per il Hwarang Group Andria, che ha partecipato con ottimi risultati, di recente, ai campionati italiani di taekwon-do. La spedizione andriese guidata dai maestri Antonio e Michele Lomuscio, infatti, ha collezionato, nelle varie categorie e tra competizioni di forme e combattimento, un totale di ventuno medaglie, così distribuite: 14 del metallo più pregiato, 2 di argento e 5 di bronzo. Tanti piazzamenti sul podio, dunque. Frutto di una preparazione svolta curando ogni minimo dettaglio e di prestazioni in gara caratterizzate da notevoli contenuti tecnici. Merito, nel caso specifico, di Emanuele Di Nanni, Christian Lionetti, Riccardo Ciliberti, Vincenzo e Giovanni Labroca, Nicola Loconte, Vincenzo Castellano, Riccardo Fucci, Daniele Sgaramella, Giovanni Leonetti e Giorgia Di Liddo, quest’ultima impegnata nella rassegna tricolore della provincia di Salerno anche in qualità di arbitro. Notevoli i motivi di soddisfazioni per i vertici dirigenziali e tecnici del Hwarang Group per i risultati ottenuti ai campionati italiani di Paestum, a completamento di un’annata agonistica ricca di soddisfazioni. Non è ancora finita, però. Ora tutte le attenzioni sono concentrate sugli imminenti esami di cintura per il passaggio di grado. Poi si strizzerà l’occhio alla prossima stagione, che partirà a settembre e, come al solito, sarà ricca di appuntamenti agonistici per il Hwarang Group Andria.