“Tonia trascorre l’estate in campagna, nel villaggio di Martondo, poco lontano da una foresta magica e spaventosa che tutti chiamano Bosco Vecchio. Questa però non è un’estate come le altre: tutti i cani sono scomparsi, a partire dall’amato Napoleone Terzo. Comincia così l’avventura di Tonia e il suo amico Dino, che decidono di andare alla ricerca dei cani spariti”

Volete sapere come va a finire?

La Caritas diocesana di Andria e Libreria Giunti al Punto di Andria vi aspettano mercoledì 5 giugno alle ore 18.30 presso la Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” di Andria in Largo Seminario. Per la presentazione del libro L’ESTATE IN CUI SPARIRONO I CANI. Dialogheremo con l’autore, Cristó, alla scoperta del mondo di Tonia e dei suoi amici. Cristò è scrittore, musicista e libraio. Ha pubblicato diversi romanzi per adulti, questo è il suo primo libro per ragazzi. L’autore è originario di Bari.

L’evento rientra nelle attività del progetto (R)Estate Insieme della Caritas diocesana di Andria. Come ogni anno, durante l’esperienza estiva, i ragazzi leggeranno e approfondiranno un libro. Quest’anno sarà proprio il libro L’estate in cui sparirono i cani ad animare le attività laboratoriali. Un modo per stimolare la curiosità e partecipare alla ricerca dei fedeli animali. Ai ragazzi che parteciperanno alle attività estive e saranno presenti alla presentazione, sarà donata un copia del libro firmata dall’autore.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, educatori, insegnanti, genitori e, soprattutto ragazzi.